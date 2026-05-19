С начала 2026 года в Россию въехало более 70 тысяч граждан Евросоюза

Дарья Корзина
Наибольший поток обеспечили жители Германии и стран Балтии.

Сколько граждан Евросоюза посетили Россию в 2026 году

Свыше 71 тысячи граждан стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2026 года. Об этом сообщили в РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, за отчетный период территорию РФ посетили 71 730 европейцев. Наиболее распространенной целью поездок стали частные визиты — таким образом в страну прибыли около 30 тысяч человек.

Еще 19 513 граждан государств ЕС приехали в Россию как туристы.

Заметную долю составили и деловые поездки. По данным статистики, с бизнес-целями в РФ въехали 7818 европейцев. Кроме того, 2296 человек прибыли по рабочим визам, а еще 863 — для обучения в российских учебных заведениях.

Наибольшее число поездок в Россию зафиксировали среди граждан Германии. Следом по количеству въезжающих расположились прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва. Замкнула первую пятерку Италия.

Помимо этого, в числе стран Евросоюза, жители которых чаще других посещали Россию в 2026 году, оказались Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария.

