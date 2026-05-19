Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве миллиардера

Дарья Корзина
Бизнесмен Исак Андик погиб в декабре 2024 года во время экскурсии в горах Каталонии.

В Испании задержали Джонатана Андика — сына основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на представителя региональной полиции Каталонии.

По данным правоохранительных органов, мужчину подозревают в причастности к убийству собственного отца.

«Я могу подтвердить задержание Джонатана Андика по подозрению в убийстве его отца, Исака Андика», — заявил представитель каталонской полиции.

Джонатан Андик должен предстать перед судом в городе Марторель, расположенном недалеко от Барселоны.

Исак Андик погиб в декабре 2024 года во время экскурсии в горной местности на территории Каталонии. Инцидент произошел рядом с пещерами Сальнитре на высоте 150 метров. На момент смерти ему был 71 год.

Первоначально гибель предпринимателя рассматривали как несчастный случай. Однако позднее следователи начали проверять и другие версии произошедшего. Осенью 2025 года в испанской прессе появились сообщения о том, что внимание правоохранительных органов привлек сын миллиардера. По данным журналистов, между родственниками в последние дни перед трагедией якобы возникли серьезные разногласия.

