Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве миллиардера
Бизнесмен Исак Андик погиб в декабре 2024 года во время экскурсии в горах Каталонии.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Lorena SopÃƒÂ�Na
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Испании задержали Джонатана Андика — сына основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на представителя региональной полиции Каталонии.
По данным правоохранительных органов, мужчину подозревают в причастности к убийству собственного отца.
«Я могу подтвердить задержание Джонатана Андика по подозрению в убийстве его отца, Исака Андика», — заявил представитель каталонской полиции.
Джонатан Андик должен предстать перед судом в городе Марторель, расположенном недалеко от Барселоны.
Исак Андик погиб в декабре 2024 года во время экскурсии в горной местности на территории Каталонии. Инцидент произошел рядом с пещерами Сальнитре на высоте 150 метров. На момент смерти ему был 71 год.
Первоначально гибель предпринимателя рассматривали как несчастный случай. Однако позднее следователи начали проверять и другие версии произошедшего. Осенью 2025 года в испанской прессе появились сообщения о том, что внимание правоохранительных органов привлек сын миллиардера. По данным журналистов, между родственниками в последние дни перед трагедией якобы возникли серьезные разногласия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии писатель убил супругу из России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
40%
Нашли ошибку?