Прощайте, школьные дни: когда в России пройдут выпускные в 2026 году

Выпускные в школах России пройдут 27 июня

Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в российских школах 27 июня. Последние звонки для выпускников пройдут раньше — 26 мая, в день завершения учебного года. Об этом сообщило URA.RU.

Почему выпускные назначили на 27 июня

Дата выпускных связана с окончанием основной экзаменационной кампании. В 2026 году основной период Единого государственного экзамена стартует 1 июня, поэтому торжества пройдут уже после ключевых испытаний.

Единая дата нужна, чтобы школы могли синхронно подготовиться к последним звонкам, экзаменам и выпускным вечерам. При этом регионы могут корректировать сроки с учетом местных особенностей, но 27 июня остается главным ориентиром для всей страны.

Что будет на выпускных

Выпускной вечер обычно состоит из двух частей. Сначала проходит официальная церемония: выпускников поздравляют директор, учителя и родители, школьникам вручают аттестаты и награды.

После этого начинается праздничная программа. Классы могут отмечать выпускной в школе, ресторане, на теплоходе, в загородном комплексе или другой заранее выбранной локации.

Традиционно в программу включают:

вручение аттестатов;

поздравления учителей и родителей;

вальс выпускников;

творческие номера;

памятные фото и видео;

встречу рассвета.

Что изменится в программе выпускных

В 2026 году Минпросвещения рекомендует включать в торжественные мероприятия патриотические элементы. Речь идет о поднятии Государственного флага РФ, исполнении гимна России, а также участии родителей, представителей многодетных и многопоколенных семей.

Отдельное внимание регионам поручено уделить безопасности. Это касается допуска гостей, сопровождения школьников, доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и организации мероприятий в местах массового пребывания людей.

Всероссийский выпускной бал в Кремле

Главный выпускной страны традиционно пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. В 2026 году Всероссийский выпускной бал запланирован на 26 июня, накануне школьных выпускных вечеров. Начало мероприятия — в 17:00.

Обычно участников ждут концерт, интерактивные площадки, выступления артистов, дискотека и праздничная программа в центре Москвы.

Билеты на Кремлевский выпускной распределяются не через свободную продажу, а через школы и региональные органы образования. Чаще всего на такой бал направляют отличников, победителей олимпиад, активистов и выпускников с особыми достижениями.

Когда пройдут «Алые паруса» в 2026 году

Еще одно главное событие для выпускников — праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В 2026 году он также пройдет 27 июня.

«Алые паруса» традиционно проходят в период белых ночей и считаются одним из самых зрелищных выпускных праздников в России. Центральная часть программы — световое, музыкальное и пиротехническое шоу на Неве, а кульминацией становится проход корабля с алыми парусами.

Основные мероприятия обычно проходят на Дворцовой площади и набережных города. Попасть на закрытую часть праздника могут выпускники по пригласительным билетам, а водное шоу жители и гости города смотрят с открытых городских площадок и набережных.

Что важно знать родителям выпускников

Родителям лучше заранее уточнить в школе точное время выпускного, формат торжества, список приглашенных, требования к безопасности и порядок сопровождения детей.

Если класс планирует отмечать выпускной за пределами школы, важно заранее согласовать транспорт, питание, медицинское сопровождение и ответственных взрослых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.