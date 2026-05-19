Прощайте, школьные дни: когда в России пройдут выпускные в 2026 году

В этот праздничный сезон учащихся и организаторов ожидает ряд изменений.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Выпускные в школах России пройдут 27 июня
Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в российских школах 27 июня. Последние звонки для выпускников пройдут раньше — 26 мая, в день завершения учебного года. Об этом сообщило URA.RU.
Почему выпускные назначили на 27 июня
Дата выпускных связана с окончанием основной экзаменационной кампании. В 2026 году основной период Единого государственного экзамена стартует 1 июня, поэтому торжества пройдут уже после ключевых испытаний.
Единая дата нужна, чтобы школы могли синхронно подготовиться к последним звонкам, экзаменам и выпускным вечерам. При этом регионы могут корректировать сроки с учетом местных особенностей, но 27 июня остается главным ориентиром для всей страны.
Что будет на выпускных
Выпускной вечер обычно состоит из двух частей. Сначала проходит официальная церемония: выпускников поздравляют директор, учителя и родители, школьникам вручают аттестаты и награды.
После этого начинается праздничная программа. Классы могут отмечать выпускной в школе, ресторане, на теплоходе, в загородном комплексе или другой заранее выбранной локации.
Традиционно в программу включают:
- вручение аттестатов;
- поздравления учителей и родителей;
- вальс выпускников;
- творческие номера;
- памятные фото и видео;
- встречу рассвета.
Что изменится в программе выпускных
В 2026 году Минпросвещения рекомендует включать в торжественные мероприятия патриотические элементы. Речь идет о поднятии Государственного флага РФ, исполнении гимна России, а также участии родителей, представителей многодетных и многопоколенных семей.
Отдельное внимание регионам поручено уделить безопасности. Это касается допуска гостей, сопровождения школьников, доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и организации мероприятий в местах массового пребывания людей.
Всероссийский выпускной бал в Кремле
Главный выпускной страны традиционно пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. В 2026 году Всероссийский выпускной бал запланирован на 26 июня, накануне школьных выпускных вечеров. Начало мероприятия — в 17:00.
Обычно участников ждут концерт, интерактивные площадки, выступления артистов, дискотека и праздничная программа в центре Москвы.
Билеты на Кремлевский выпускной распределяются не через свободную продажу, а через школы и региональные органы образования. Чаще всего на такой бал направляют отличников, победителей олимпиад, активистов и выпускников с особыми достижениями.
Когда пройдут «Алые паруса» в 2026 году
Еще одно главное событие для выпускников — праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В 2026 году он также пройдет 27 июня.
«Алые паруса» традиционно проходят в период белых ночей и считаются одним из самых зрелищных выпускных праздников в России. Центральная часть программы — световое, музыкальное и пиротехническое шоу на Неве, а кульминацией становится проход корабля с алыми парусами.
Основные мероприятия обычно проходят на Дворцовой площади и набережных города. Попасть на закрытую часть праздника могут выпускники по пригласительным билетам, а водное шоу жители и гости города смотрят с открытых городских площадок и набережных.
Что важно знать родителям выпускников
Родителям лучше заранее уточнить в школе точное время выпускного, формат торжества, список приглашенных, требования к безопасности и порядок сопровождения детей.
Если класс планирует отмечать выпускной за пределами школы, важно заранее согласовать транспорт, питание, медицинское сопровождение и ответственных взрослых.
