Углеводы важны: почему не надо убирать сладости из рациона ребенка

В пищевых привычках важно соблюдать меру.

Можно ли лишать ребенка сладостей?

Диетолог Лебедева: сладости должны быть в рационе ребенке в небольшом количестве

Многие родители исключают из рациона ребенка сладости, однако этого не стоит делать, поскольку углеводы очень важны в процессе роста детей. Таким мнением с Газета.ру поделилась доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Дети, как пояснила эксперт, очень подвижны. При этом активная работа мышц требует больших энергетических затрат. Поэтому в рационе школьников должны быть углеводы. К ним относят, в том числе, сладости, фрукты, хлеб, макароны и крупы. Лебедева отметила, что во всем следует соблюдать меру.

Например, если родители заметили, что их чадо слишком часто просит сладости, можно и ограничить его в этом. Чтобы минимизировать тягу к «вредностям», необходимо помнить о том, что пищевое поведение детей формируется в семье.

Эксперт посоветовала не приучать детей к сладкому. Так, не стоит добавлять сахар в каши, чай или фрукты. Школьнику младших классов, как добавила Лебедева, достаточно до 10-15 граммов сладостей в день. Это примерно две конфеты, печенья или мармеладки.

Ранее, писал 5-tv.ru, как тыква улучшает пищеварение и дарит молодость.

