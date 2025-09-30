Хуснуллин доложил Путину об опережении на 21% работ по ремонту дорог в РФ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Вице-премьер рассказал о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хуснуллин: дорожные работы в России идут с опережением на 21%

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 30 сентября доложил президенту Владимиру Путину, что в 2024 году темпы ввода и ремонта дорог в России превысили показатели прошлого года на 21%.

«В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21%, что гарантированно нам обещает, что мы до конца года все планы по дорожному строительству выполним», — отметил он.

По словам Хуснуллина, продолжается работа над крупными проектами. Он отметил, что открыт участок «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток». По этому участку в сутки проезжает около семь тысяч машин, из которых — две с половиной тысячи грузовиков.

«Это очень востребованная трасса», — заверил президента Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ожидается продление льгот на утильсбор для легковых автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

15:22
«Должны решать честно»: Лавров про ошибки Киева в списке потерявшихся детей
15:10
«Лютнист» — настоящий: ИИ помог установить подлинность картины Караваджо
15:04
Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба ради свидания с девушкой
15:01
«Ценник вырос»: сколько будет стоить выступление Киркорова на Новый год
14:52
«Видеть еду не могу»: Айза раскрыла свой вес и сделала откровенное признание
14:34
Хуснуллин заявил о полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео