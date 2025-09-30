Американский защитник СКА Менелл заявил о желании сыграть за сборную России

|
Диана Кулманакова
За национальные команды ранее он не выступал.

Кто сыграет в сборной России по хоккею

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Американский хоккеист Бреннан Менелл, выступающий за петербургский СКА и получивший российское гражданство, выразил готовность сыграть за сборную России. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Но здесь так много хороших игроков, много классных игроков в КХЛ. Но да, я всегда готов сыграть за сборную России», — отметил 28-летний защитник.

Бреннан Менелл играет в России с 2022 года. За московское «Динамо» он провел 178 матчей, отметившись 14 шайбами и 94 голевыми передачами. Этим летом хоккеист перешел в СКА. За национальные команды ранее он не играл.

Ближайший международный турнир для команды «Россия 25», сформированной из игроков среднего возраста 25 лет, состоится в Новосибирске в рамках Кубка Первого канала 11–14 декабря.

Бреннан Менелл начал свою карьеру в американской хоккейной лиге (AHL), играл за команды «Миннесота Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс».

