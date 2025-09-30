Биткоин-королева: китаянка провернула крупнейшую в истории криптоаферу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Она обвела вокруг пальца порядка 128 тысяч человек.

Крупнейшая в истории криптоафера

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Китаянка провернула крупнейшую в истории криптоаферу

Уроженка Китая Чжиминь Цянь была признана виновной в организации одной из крупнейших в мире схем по отмыванию криптовалюты. Сумма ущерба составила 5,5 миллиардов фунтов стерлингов — почти 610 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

«В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 тыс. жертв, а затем стала хранить незаконно полученные средства в биткоинах», — отмечается в официальном заявлении британской полиции.

Расследование установило, что все пострадавшие от действий преступной группы являлись инвесторами из Китая, которые переводили средства в рамках финансовой пирамиды. Полученные незаконным путем деньги затем конвертировались в биткоины, что позволяло преступнице скрывать следы финансовых операций и перемещать средства через границы различных государств.

Дело Чжиминь Цянь стало одним из крупнейших в международной судебной практике, связанных с отмыванием криптовалютных активов. Скотланд-Ярд подчеркивает, что расследование проводилось при тесном взаимодействии с правоохранительными органами Китая, поскольку основные мошеннические операции осуществлялись на территории этой страны.

Приговор по данному делу станет важным прецедентом в международной борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег через криптовалютные платформы. Британские правоохранительные органы намерены добиваться конфискации всех незаконно полученных активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

