Соевые страсти в ООН: Бессент случайно рассекретил конфиденциальную переписку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Это чревато серьезными последствиями для США.

Рассекреченная переписка министра финансов США

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

Бессент случайно рассекретил конфиденциальную переписку

Министр финансов США Скотт Бессент оказался в центре скандала после того, как во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН случайно допустил утечку конфиденциальной переписки по вопросам торговли и национальной безопасности. Об этом сообщает Daily Beast.

На фотографии, сделанной корреспондентом AP Ангелиной Кацанис, видно, как Бессент читает сообщение, предположительно отправленное министром сельского хозяйства Брук Роллинс. В нем говорилось о том, что Аргентина, несмотря на договоренности с Вашингтоном, реализовала крупную партию соевых бобов в Китай.

«Вчера мы выручили Аргентину, а взамен аргентинцы отменили свои экспортные тарифы на зерно, снизив их цену, и продали кучу соевых бобов в Китай, в то время как мы обычно продаем их в Китай. Из-за этого цены на сою еще больше падают. Это дает Китаю больше рычагов воздействия на нас», — написал Роллинс.

К переписке была прикреплена ссылка на комментарий торговца зерном Бена Шолля, который резко раскритиковал позицию Бессента. Он отметил, что Китай уже закупает до двадцати партий аргентинской сои, в то время как США оказывают поддержку Буэнос-Айресу. По его словам, такие действия подрывают позиции американских производителей.

Офис Роллинс и Министерство финансов США воздержались от комментариев по поводу инцидента. Утечка переписки может вызвать обсуждение на уровне правительства и усилить напряженность в отношениях с Китаем и Аргентиной, особенно в свете политики «Америка прежде всего».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

