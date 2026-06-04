BBC: жена Байдена подумала, что у него случился инсульт на дебатах с Трампом

Жена бывшего президента США Джо Байдена Джилл испугалась за своего мужа во время его предвыборных дебатов в июне 2024 года. Она подумала, что у супруга случился инсульт. Об этом экс-первая леди написала в мемуарах, фрагменты из которых опубликовал CNN.

Книга, которая называется «Взгляд из восточного крыла», посвящена ее жизни в Белом доме. В ней она рассказывает о планах по выдвижению Байдена на второй срок и о причинах отказа участвовать в президентской гонке.

Байден отметила, что во время июньских дебатов против Дональда Трампа сильно испугалась за состояние своего супруга. Она подумала, что у Джо случился инсульт.

«Во время дебатов она раскрывает свой внутренний монолог: «У него что, короткое замыкание? Это инсульт? У него был какой-то приступ?», — говорится в материале.

Портал пишет, что спустя почти два года Джилл не нашла ответа на этот вопрос.

Дебаты Трампа и Байдена существенно повлияли на предвыборную кампанию. Уже после них экс-президент снял свою кандидатуру, выдвинув вместо себя Камалу Харрис. При этом американские СМИ утверждают, что именно Джилл убедила мужа отказаться от борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден проживет всю оставшуюся жизнь с раком предстательной железы. О его болезни стало известно в мае прошлого года.

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