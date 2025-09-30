Ждут улучшения погоды: спасатели продолжают эвакуацию туристов с горы Фишт

Прислать вертолет на северный склон не позволяет плохая видимость.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Онучин; 5-tv.ru

Спасатели продолжают операцию по эвакуации туристов с горы Фишт

Спасатели в Адыгее ждут улучшения погоды, чтобы продолжить эвакуацию туристов с северного склона горы Фишт. Пока видимость не позволяет направить туда вертолет.

Появились новые кадры, где видно, как спасатели на тросах спускаются к пострадавшему, чтобы оказать ему помощь. Трагедия произошла накануне: двое туристов сорвались со скалы. Один из них погиб. Другой получил серьезные травмы и сам не смог передвигаться. Его доставили в лагерь.

Всего в группе было зарегистрировано шесть человек. Сейчас спасателям необходимо забрать тело погибшего и доставить в Сочи всех эвакуированных участников тургруппы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сибирской тайге пытаются найти туриста, который таинственно исчез. Вместе с группой он отправился в поход на несколько дней. Но вот уже месяц о путешественнике ничего не известно. Спасатели обнаружили лишь некоторые его вещи, но они оказались почему-то далеко от тропы.

Ждут улучшения погоды: спасатели продолжают эвакуацию туристов с горы Фишт
