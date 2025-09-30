Дочь бывшего главаря Цапков разнесла дом под Таганрогом

Эфирная новость 39 0

Компанию 25-летней девушке, по словам очевидцев, составлял сын местного прокурора.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В криминальные сводки попала дочь бывшего главаря банды Цапков, осужденного на пожизненное заключение.

25-летняя гонщица на своем премиальном Mercedes разнесла частный дом под Таганрогом. Суперкар на огромной скорости проломил кирпичную стену, в итоге две комнаты оказались разрушены полностью. Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что в это время никого не было дома.

Самой гонщице грозит лишение прав за нетрезвую езду. Что интересно, по словам очевидцев, вместе с ней был сын местного прокурора.

Жертвами ОПГ «Цапки» в 2002 году стали 12 человек. Страшное убийство вскрыло деятельность ОПГ «Цапки», которые долгие годы держали в страхе жителей станицы Кущевская и бизнес. Все это время правоохранительные органы в регионе не обращали никакого внимания на то, как отбирались земли у фермеров, а несогласных калечили и убивали. В частности ОПГ приписывается не менее 19 убийств, где также жертвами были несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

20:03
Углеводы важны: почему не надо убирать сладости из рациона ребенка
19:51
The Telegraph: в НАТО обсуждают размещение систем ПВО на западе Украины
19:37
Лыжник Большунов внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец»*
19:28
Дочь бывшего главаря Цапков разнесла дом под Таганрогом
19:15
Трамп загадал окончание конфликта на Украине и постучал по дереву
19:13
Сюрприз не понравится: мошенники стали обманывать россиян в день рождения

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что можно и нельзя делать 30 сентября