Синдром Рапунцель: из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

В мире было зафиксировано всего сто подобных случаев.

Что такое синдром Рапунцель

Фото: www.globallookpress.com/Frank Molter

Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии врачи вырезали из желудка 17-летней девушки огромный ком волос, вызвавший серьезные осложнения. Об этом сообщает Journal of Surgical Case Reports.

Подросток обратилась в клинику в Эр-Рияде с жалобами на сильную боль в животе, вздутие, рвоту и трудности при глотании. При осмотре медики обнаружили в брюшной полости уплотнение, но лабораторные анализы не выявили отклонений. Для уточнения диагноза пациентке провели компьютерную томографию.

Исследование показало, что желудок девушки полностью заполнен волосами, которые проникли и в двенадцатиперстную кишку. Врачи провели открытую операцию, удалили ком, очистили желудок и наложили швы.

Родители рассказали, что у дочери ранее диагностировали пикацизм — расстройство, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы. Оно стало причиной развития синдрома Рапунцель, когда волосы образуют в желудке плотный ком и блокируют работу органов.

Подобные медицинские случаи встречаются крайне редко: в мире известно около сотни. Девушку направили на курс психотерапии.

Ранее аналогичная операция была проведена в Мексике, где врачи удалили из желудка трехлетней девочки ком волос и остатков пищи. Ребенок поступил в больницу с тяжелой анемией и симптомами депрессии.

