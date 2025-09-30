The Telegraph: в НАТО обсуждают размещение систем ПВО на западе Украины

Дарья Корзина
Один из вариантов предусматривает установку щита для отражения российских ударов.

Фото: Frank Molter/dpa/ТАСС

Европейские чиновники и военные обсуждают возможность создания бесполетной зоны над западной частью Украины с перспективой ее расширения на Киев. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, один из вариантов предусматривает установку щита противовоздушной обороны для отражения российских ракетных и беспилотных ударов. В дальнейшем эта зона может быть преобразована в фактическую бесполетную.

Отмечается, что европейские лидеры рассматривают данную инициативу как демонстрацию решимости противостоять угрозам и готовность идти на риски. Вопрос планируют обсудить на предстоящей неформальной встрече в Копенгагене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник над пятью регионами страны. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито в небе над Воронежской областью — 26, еще 25 перехватили над Белгородской областью, 12 — над Ростовской, 11 — над Курской и семь — над Волгоградской.

