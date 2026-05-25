«Батя 2», «Ландыши» и «Дорогой Вилли»: названы лучшие российские сериалы и фильмы

Светлана Стофорандова Журналист

Всего статуэтки вручили в 25 номинациях.

Какие российские фильмы и сериалы признали лучшими

В Москве прошла торжественная церемония вручения XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Статуэтки вручили в 25 номинациях. Прямую трансляцию события провел генеральный информационный партнер премии — Пятый канал.

Главными триумфаторами этого года признаны проекты «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске», каждый из которых завоевал по четыре награды.

Сериал «Ландыши» одержал победу в категории «Лучший онлайн-сериал» (от семи серий), а также получил призы за лучшую оригинальную музыку, работу звукорежиссера Ростислава Коренблита и кастинг-директора Екатерины Семиной.

Детектив «Подслушано в Рыбинске» принес создателям статуэтки за лучший комедийный сериал, сценарий Ивана Баранова, режиссуру Петра Тодоровского и лучшую мужскую роль в исполнении Тимофея Трибунцева.

Еще одним лидером стал исторический проект «Константинополь», забравший три награды, включая звание лучшего сериала в категории от 5 до 19 серий, а также призы за работу художника-постановщика Назика Каспарова и художника по костюмам Светланы Михаленко.

Продюсеры также высоко оценили и другие новинки отечественного кинопроката и стримингов. Так, лучшим мини-сериалом на ТВ признали проект «Дорогой Вилли», а в категории многосерийных телефильмов от 20 серий лидером оказался «Эльбрус». Звание лучшего короткого онлайн-сериала досталось проекту «Челюскин. Первые», а лучшим анимационным сериалом признали «Три кота».

В номинации «Лучший документальный сериал» победу одержал «Дорогой Вилли. Настоящая история», а категорию документальных фильмов возглавил «Брат навсегда». Кроме того, лучшим полнометражным художественным фильмом стала комедия «Батя 2. Дед».

Торжественная церемония вручения состоялась в конгресс-центре ЦМТ. Ее открыли председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и соучредитель COSMOS Studio и глава института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов. Ведущими премии были Валерия Астапова и Карен Арутюнов, а также Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин. Во время праздничного вечера участники мероприятия почтили память ушедших из жизни выдающихся деятелей искусства.

Среди партнеров XIII Премии АПКиТ сервис «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр Okko, компания GTO GROUP. Официальной социальной сетью мероприятия стала ВКонтакте, а ключевой медиапартнер – Кино Mail.

Также партнерами премии АПКиТ стали дизайн-бюро «Маска», эксклюзивный представитель музыкального каталога FINDTHETUNE «АМ Паблишинг», группа «Фрукты», платформа «КиноПрофи» и компания «Цветочница».

