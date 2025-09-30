Оппозиционный блок «Победа» заявил об отказе признавать итоги выборов в Молдавии

Оппозиционный блок «Победа» во главе с Иланом Шором не признает результаты парламентских выборов в Молдавии. Об этом сказано в заявлении политической силы.

В официальном обращении отмечается, что объявленные итоги стали следствием масштабных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства властей в избирательный процесс.

По мнению представителей блока, правящая партия «Действие и солидарность» организовала «спланированную политическую операцию», чтобы сохранить власть.

«Беспрецедентное давление на оппозиционных кандидатов, незаконные обыски и аресты накануне голосования, блокирование доступа к избирательным участкам — все это происходило на глазах у всех граждан страны», — констатировала «Победа».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал парламентские выборы в Молдавии жульническими. По словам министра, результаты были искажены откровенными манипуляциями. Он отметил, что даже несмотря на все ухищрения — закрытые мосты, выдуманные карантины и препятствия для жителей Приднестровья — патриотическая оппозиция в самой Молдавии получила больше голосов, чем партия Майи Санду.

