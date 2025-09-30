Генсек ООН поддержал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Он высоко оценил роль арабских и мусульманских государств в процессе достижения мира в регионе.

Реакция на план Трампа по урегулированию в Газе

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

«ООН остается непоколебимой в своей приверженности поддержке всех усилий, которые способствуют миру, стабильности и более светлому будущему для народов Палестины, Израиля и всего региона», — написал Гутерриш на своей странице в социальной сети Х.

Гутерриш призвал как можно скорее приступить к выполнению условий плана. В процессе достижения мира и прекращения огня в регионе генсек ООН высоко оценил роль арабских и мусульманских государств.

«Крайне важно, чтобы все стороны взяли на себя обязательства по соглашению и его выполнению», — резюмировал Гутерриш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп ответил на вопрос журналистов про ХАМАС. Президент США призвал группировку подписать документ, который способен завершить конфликт на Ближнем Востоке. Если в ответ на это Трамп получит отказ, это будет «очень плохой конец».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

23:07
Умерла народная артистка России Римма Белякова
23:00
Ждут улучшения погоды: спасатели продолжают эвакуацию туристов с горы Фишт
22:51
Царский подарок: Король Бахрейна получил от Путина двух камчатских соколов
22:31
Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием
22:13
Синдром Рапунцель: из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос
21:54
Оппозиционный блок «Победа» заявил об отказе признавать итоги выборов в Молдавии

Сейчас читают

В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией
Трамп загадал окончание конфликта на Украине и постучал по дереву
MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео