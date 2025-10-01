Захарова призвала подчиненных Трампа соблюдать курс мирного урегулирования

Подчиненным президента США Дональда Трампа нужно придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 5-tv.ru слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога об ударах ВСУ вглубь территории России.

В интервью Fox News 29 сентября американский госслужащий заявил, что США не препятствуют ударам ВСУ, поэтому Киеву следует «использовать возможность для нанесения глубоких ударов».

«Мы понимаем, что он является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он делал это частью своей предвыборной программы, говорил об этом своим избирателям, которые ему поверили и возлагали на него большие надежды», —высказалась по этому поводу Мария Захарова на выставке «Ткань судьбы»

По словам Захаровой, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта и подтверждал свои слова в ходе международных переговоров. Дипломат подчеркнула, что все подчиненные американского лидера должны реализовывать тот же курс.

Мария Захарова также напомнила, что данная тема поднималась и на встрече президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже, и на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, Захарова отметила важность дипломатии в поисках решения ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом. По ее словам, важно брать в расчет первопричины этого кризиса.

