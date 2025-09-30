Захарова: Великобритания призналась в содеянном, призвав к завершению конфликта на Украине

Великобритания призналась в содеянном, призвав к завершению конфликта на Украине. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением положить конец военным действиям в Украине.

«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что Великобритания, включая экс-премьера Бориса Джонсона, ранее препятствовала мирному урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, Джонсон «прилетел на крыльях ненависти» и провел работу с киевской властью, чтобы отговорить украинский режим от участия в мирных переговорах.

«В данном случае, видимо, это крик отчаяния, попытка проявить себя или, как они считают, запугать. И это тоже саморазоблачительно, потому что точно такую же тактику они внедряли в головы представителей Банковой», — добавила представитель МИД.

Захарова также подчеркнула, что британский политический истеблишмент, особенно спецслужбы, использовали и продолжают использовать методы запугивания, экстремизма и терроризма, которые ранее применялись для влияния на украинские власти.

«Вот они сейчас, будучи „учителями“, натаскивающими Зеленского, повторяют эту тактику уже в своем национальном качестве», — заявила она.

Призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине является не столько дипломатическим жестом, сколько признанием своей причастности к эскалации ситуации и попыткой скрыть прежние действия под видом миротворческих инициатив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.