«Я, кажется, умирал»: Дуров впервые рассказал о покушении на него в 2018 году

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Предпринимателя пытались отравить необычным способом.

Покушение на Павла Дурова — кто хотел отравить бизнесмена

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

Павел Дуров впервые рассказал о покушении на него в 2018 году

Создатель Telegram, бизнесмен Павел Дуров рассказал о покушении, которое на него совершили в 2018 году. Впервые о пережитом на широкую аудиторию он поведал в интервью Лексу Фридману.

По словам бизнесмена, в тот злополучный день к порогу дома предпринимателя подбросили пакет. Он занес его внутрь, и уже спустя час он неожиданно почувствовал недомогание.

«Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но пока я шел, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. Это было трудно объяснить. Но я был уверен: вот и все», — рассказал Павел.

Потом Дуров проснулся, к счастью. Его не покидала слабость, а сосуды по всему телу полопались. Еще две недели он не мог нормально передвигаться и не покидал дом, но ничего не рассказал своей команде, чтобы те не волновались.

«Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал», — вспоминает он.

Дуров также отметил, что после этого инцидента его жизнь изменилась — он ощутил себя еще свободнее, как будто раньше жил «бонусное время», каждый новый день становился для него подарком.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Дурова получила тяжелую травму.


