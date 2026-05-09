Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге

Одной из зрительниц парада Победы в Санкт-Петербурге стала Елизавета Савичева, двоюродная внучка знаменитой ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады города вела дневник, рассказывая об ужасах пережитого. Об этом сообщил телеканал «78».

Елизавета Савичева рассказала, что 9 Мая для нее и ее семьи — это важная дата. Семья каждый год празднует День Победы.

«Большая честь видеть ветеранов, детей войны, детей блокады Ленинграда. И я буду передавать память об этой страшной войне, об этой страшной блокаде, как это делают мои родители», — сказала школьница в беседе с журналистами.

Елизавета Савичева добавила, что впервые присутствовала на параде. До этого девочка, как и ее родители, видела шествие лишь по телевизору.

Фото, видео: РИА Новости/Алексей Даничев; 78.ru

Мама Елизаветы подтвердила: День Победы для их семьи — праздник со слезами на глазах.

«В этот день мы их чтим и вспоминаем. И на Пискаревском кладбище, и на Дворцовой меня всегда пробивает на слезу, на эмоцию, на радость и на горе», — сказала Анна Савичева.

Таня Савичева — советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в небольшой записной книжке. Почти вся ее семья погибла с декабря 1941 года по май 1942 года. Сама девочка тоже не дожила до Победы.

