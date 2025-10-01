Не все возрасты покорны: почему пенсионерам отказывают в приеме на работу

Пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста отказывают в приеме на работу примерно в 45% случаев, сообщили «Известиям» аналитики. В то же время кадровые платформы отмечают: около 50% работодателей стабильно рассматривают резюме опытных кандидатов, а еще 31% — время от времени, при подборе на отдельные вакансии. Отказы, как правило, связаны с возрастом, хотя эксперты подчеркивают, что подобная практика нарушает закон.

Возраст — барьер при трудоустройстве

По информации платформы hh.ru, 55-летние и старше в 45% случаев получают отказ при попытке устроиться на работу. Основной фактор — возраст. Женщины сталкиваются с этим чаще (34%), чем мужчины (30%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Представители старшего возраста составляют активную часть трудового рынка в России. Несмотря на желание продолжать работать, они нередко сталкиваются с дискриминацией по возрасту, низким уровнем оплаты труда и ограниченным выбором вакансий по региону, отметила директор исследовательского направления сервиса Мария Игнатова.

По данным Роструда, за первые шесть месяцев 2025 года в центры занятости обратились 14 тыс. пенсионеров, и 44% из них уже трудоустроены. В 2024 году таких обращений было 32,5 тыс., а в 2023-м — 46 тыс., при этом нашли работу 62% и 67% соответственно.

Работодатели стали лояльнее

Согласно опросу SuperJob, каждая вторая компания готова нанимать пенсионеров наравне с другими кандидатами. Еще 31% работодателей готовы рассматривать такие кандидатуры эпизодически. За год уровень лояльности компаний к сотрудникам пожилого возраста увеличился на 5%. В условиях кадрового дефицита это логичный шаг.

«Сегодня сотрудников, вышедших на пенсию, работодатели стараются удержать от ухода из компании: каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время», — сообщили в сервисе.

При этом указание возраста в описаниях вакансий противозаконно, напомнили специалисты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов отметил, что уровень безработицы сегодня составляет 2,2%, и это минимальный показатель. Он подчеркнул, что текущая ситуация на рынке труда в целом благоприятна для соискателей, включая пожилых.

По словам Смирнова, доля пожилых в рабочей силе растет. Среди работающих пенсионеров часто можно встретить преподавателей, врачей, творческих руководителей, инженеров и квалифицированных специалистов. Обычно они продолжают трудиться после выхода на пенсию, сказал он.

Поиск работы на открытом рынке пожилыми гражданами, по его мнению, чаще всего осложнен длительным перерывом и другими обстоятельствами. В таких случаях на помощь приходят бесплатное переобучение, программы повышения квалификации по 360 профессиям в рамках нацпроекта «Кадры» и карьерные консультации в центрах «Работа России».

Какие трудности возникают

Карьерный консультант Наталья Кретова пояснила, что соискатели 55+ не могут трудоустраиваться в сферы, где требуются высокая концентрация внимания и быстрая реакция. Возраст влияет на зрение, а работодатель обязан обеспечить безопасность труда. Если человек не справляется с задачами, стоит пройти обучение и сменить специальность, пояснила Кретова.

Согласно аналитике НАФИ, у пожилых граждан часто возникают трудности с цифровой грамотностью. Исследование показало, что им сложнее искать и анализировать информацию, пользоваться онлайн-документами, работать с облачными хранилищами, редактировать тексты и мультимедиа.

Самыми сложными оказались задания, касающиеся защиты данных и цифрового здоровья. Низкие оценки были за блок, связанный с обучением и развитием навыков в цифровой сфере.

Почему пенсионеры хотят работать

Специалисты hh.ru отметили, что большинство пожилых граждан заинтересованы в продолжении карьеры. Основные причины — финансовые сложности и нежелание бездействовать. Реже — отсутствие других работающих членов семьи.

Однако и другие возрастные группы, по словам аналитиков, также сталкиваются с трудностями: молодежь 18–24 и 25–34 лет жалуется на низкие зарплаты, высокую конкуренцию, удаленность рабочих мест и непрозрачные условия труда.

Правовая защита и динамика жалоб

С 2023 по 2025 годы в Роструд не поступало жалоб от пенсионеров на дискриминацию при приеме на работу. Там напомнили, что все граждане имеют равные права на труд и не могут быть ограничены по признакам, не связанным с их профессиональными качествами.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», — сообщили в службе.

Также подчеркнуто, что при размещении вакансий на платформе «Работа в России» работодатель не вправе указывать возрастные требования. В случае дискриминации соискатели могут обратиться в суд для защиты своих прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Наталья Кретова подтвердила, что количество отказов из-за возраста снизилось по сравнению с 2024 годом. Это связано с нехваткой кадров и недостаточной квалификацией молодежи. Не потому что молодые плохие — просто опыт приходит со временем, сказала она.

Также она указала, что пожилым кандидатам бывает сложно найти общий язык с молодыми коллегами, что тоже может стать причиной отказа.

Где чаще всего работают пожилые

По данным SuperJob, пенсионеры чаще всего устраиваются в сферы с острым кадровым дефицитом: водители, инженеры, рабочие, продавцы, кладовщики.

Мужчины преклонного возраста предпочитают вакансии охранников, курьеров, водителей, инженеров и специалистов техпрофиля. Женщины ищут работу сиделками, продавцами, вахтерами, бухгалтерами и упаковщицами

Заместитель директора департамента маркетинга компании Unity Ольга Захарова добавила, что пожилые востребованы в профессиях, где не нужны сложные навыки. Многие остаются активными, занимаются спортом и проходят обучение. Иногда работодатели не берут пожилых сотрудников на производство, считая, что те не справятся с физической нагрузкой. Однако у нас были примеры, когда пожилые успешно работали на складах и стройках, рассказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Также она добавила, что возрастные кандидаты находят применение в кадровом делопроизводстве, бухгалтерии, финансовом секторе и образовании.

Мария Игнатова отметила, что пожилые работники хотят делиться опытом и рассчитывают на повышение оплаты труда, включение корпоративной пенсии и расширение ДМС с учетом возраста.

Сейчас на одном предприятии могут трудиться представители сразу пяти поколений, и это требует индивидуального подхода к каждому сотруднику, подчеркнула она.