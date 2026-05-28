Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Лето 2026 года станет самым длинным рабочим периодом за три года

Лето 2026 года станет для россиян самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года. Об этом РИА Новости рассказала руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — сказала она.

Как отметила эксперт, в предыдущие годы летний график был менее насыщенным. Так, летом 2025 года у россиян было 63 рабочих дня и 29 выходных, а в 2024 году — 64 рабочих дня и 28 дней отдыха.

Богданова-Шемраева отметила, что самым напряженным месяцем предстоящего лета станет июль. В этот период россиян ждут 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а количество выходных составит девять и десять дней соответственно.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне 2026 года россиян ждут длинные праздничные выходные в честь Дня России. Благодаря удачному расположению дат в календаре, отдыхать жители страны будут три дня подряд — с 12 по 14 июня.

