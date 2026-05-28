Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Самым напряженным месяцем предстоящего лета станет июль. В этот период россиян ждут 23 рабочих дня и только восемь выходных.

Лето 2026 года станет для россиян самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года. Об этом РИА Новости рассказала руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — сказала она.

Как отметила эксперт, в предыдущие годы летний график был менее насыщенным. Так, летом 2025 года у россиян было 63 рабочих дня и 29 выходных, а в 2024 году — 64 рабочих дня и 28 дней отдыха.

Богданова-Шемраева отметила, что самым напряженным месяцем предстоящего лета станет июль. В этот период россиян ждут 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а количество выходных составит девять и десять дней соответственно.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне 2026 года россиян ждут длинные праздничные выходные в честь Дня России. Благодаря удачному расположению дат в календаре, отдыхать жители страны будут три дня подряд — с 12 по 14 июня.

