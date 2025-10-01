Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к централизации власти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Канцлер ФГР намерен вставлять «машине Брюсселя» палки в колеса.

Из-за чего повздорили фон дер Ляйен и Мерц

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен повздорили из-за Украины и распределения власти

Канцлер ФГР Фридрих Мерц раскритиковал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за стремление к чрезмерной централизации полномочий в Евросоюзе. Поводом для обострения разногласий стал конфликт на Украине и разные подходы к его урегулированию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В последние годы фон дер Ляйен укрепила свои позиции в Европейской комиссии, придерживаясь более ориентированного на Брюссель подхода к постоянным кризисам на континенте. Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе, что сталкивает его с руководителем Евросоюза фон дер Ляйен», — говорится в материале.

По данным издания, Мерц намерен вернуть часть полномочий из Брюсселя в национальные столицы. Также фон дер Ляйен и канцлер Германии не сходятся в планах на Украину и методах урегулирования кризиса.

Глава Еврокомиссии ранее заявляла, что европейские страны согласовали стратегию по отправке вооруженных сил на Украину. В Берлине эту информацию опровергли, подчеркнув, что Германия не имеет подобных планов.

«Теперь мы должны вставить палки в колеса этой машины в Брюсселе», — заявил Мерц в пятницу, выступая перед бизнес-лидерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
«Между двух огней»: как Меган Маркл мешает принцу Гарри воссоединиться с семьей
8:20
«Жуткая находка»: детей весом с кошку спасли из голодного ада
8:18
Эстония начнет продавать оставленные на парковке у границы с РФ автомобили
8:17
В Якутии десять дней не могут похоронить погибшую под колесами трактора девочку
8:11
Ремонт, любовник и собаки: как изменилась жизнь Славы после расставания с Данилицким
8:10
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео