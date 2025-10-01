Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к централизации власти

Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен повздорили из-за Украины и распределения власти

Канцлер ФГР Фридрих Мерц раскритиковал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за стремление к чрезмерной централизации полномочий в Евросоюзе. Поводом для обострения разногласий стал конфликт на Украине и разные подходы к его урегулированию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В последние годы фон дер Ляйен укрепила свои позиции в Европейской комиссии, придерживаясь более ориентированного на Брюссель подхода к постоянным кризисам на континенте. Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе, что сталкивает его с руководителем Евросоюза фон дер Ляйен», — говорится в материале.

По данным издания, Мерц намерен вернуть часть полномочий из Брюсселя в национальные столицы. Также фон дер Ляйен и канцлер Германии не сходятся в планах на Украину и методах урегулирования кризиса.

Глава Еврокомиссии ранее заявляла, что европейские страны согласовали стратегию по отправке вооруженных сил на Украину. В Берлине эту информацию опровергли, подчеркнув, что Германия не имеет подобных планов.

«Теперь мы должны вставить палки в колеса этой машины в Брюсселе», — заявил Мерц в пятницу, выступая перед бизнес-лидерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.