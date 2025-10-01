В Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и протащил по асфальту

В Омске пятилетний мальчик едва не погиб из-за невнимательности водителя автобуса. Мама с ребенком не успели зайти в салон — водитель закрыл двери. У мальчика застряла нога. Но шофер этого даже не заметил, и автобус протащил его несколько метров по дороге.

Позже мама с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. В обстоятельствах происшествия теперь разбираются правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля «Ягуар», подозреваемого в стрельбе по автобусу на Наличном мосту.

Подозреваемым оказался 38-летний местный предприниматель, который ранее несколько раз привлекался за мошенничество. Мужчину задержали в Василеостровском районе, а сам «Ягуар» был найден припаркованным на бульваре Головнина.

Инцидент произошел вечером в субботу. Водитель автобуса МАЗ сообщил правоохранителям, что неизвестный на «Ягуаре» произвел выстрел в боковое стекло транспортного средства. Конфликт начался с дорожного спора.

