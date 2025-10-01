В Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и протащил по асфальту

Эфирная новость 38 0

В обстоятельства произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

В Омске пятилетний мальчик едва не погиб из-за невнимательности водителя автобуса. Мама с ребенком не успели зайти в салон — водитель закрыл двери. У мальчика застряла нога. Но шофер этого даже не заметил, и автобус протащил его несколько метров по дороге.

Позже мама с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. В обстоятельствах происшествия теперь разбираются правоохранители.

