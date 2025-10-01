Преступление ради наследства: американец забил до смерти 65-летнюю мать садовым инструментом

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина являлся бенефициаром ее трастового фонда.

В США мужчина забил до смерти мать садовым инструментом

Фото: www.globallookpress.com/Sammy Kogan

Daily Mail: Американец забил до смерти 65-летнюю мать садовым инструментом

Житель штата Миссури, 39-летний Деррик Аллинг, был арестован по подозрению в убийстве своей 65-летней матери, Кэролин Аллинг. Он забил женщину садовым инструментом. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, сын несколько раз ударил мать по голове и лицу садовым инструментом, в результате чего он сломал ей череп в разных местах.

Муж погибшей обратился в полицию после того, как женщина не отвечала на звонки несколько часов. Ранее сын угрожал матери, требуя свою долю наследства. Он являлся бенефициаром ее трастового фонда.

Покойная Алесия Аллинг работала стоматологом-гигиенистом и некоторое время жила в Калифорнии с семьей, прежде чем вернуться в Миссури. В некрологе отмечено, что у нее остались муж, четверо детей и девять внуков.

Деррик Аллинг не признал себя виновным и находится под стражей без права залога. Следующее судебное заседание назначено на 14 октября.

