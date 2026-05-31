Уголок русской природы в центре мегаполиса: в Москве появится уникальный парк

На набережной Тараса Шевченко появится уникальный ландшафтный парк

Уникальный ландшафтный парк обустроят на набережной Тараса Шевченко в Москве, работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По замыслу проекта, в центре мегаполиса появится территория с деревьями и кустарниками, характерными для средней полосы России: дубами, елями, березами, соснами, лиственницами, сиренью, жимолостью и калиной.

На участке сделают зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, прогулочные тропинки, амфитеатр, пространство для мероприятий и места для фотосессий с видом на Москву-реку.

«Впервые жители Дорогомилова получат прямые выходы с Кутузовского проспекта на набережную Тараса Шевченко — для этого установим три широкие лестницы», — отметил мэр Москвы.

Первые 36 деревьев уже высадили, среди них шестиметровые дубы, березы и лиственницы. В ближайшее время к ним добавят еще около 150 взрослых деревьев и крупных кустарников. Всего на первом этапе планируется посадить 302 дерева и 312 кустарников, а также обустроить около 0,5 гектара цветников.

