Лукашенко заявил об «очень серьезной цели» недалеко от Белоруссии

Президент Белоруссии также назвал агрессивные заявления Киева «трепом».

Лукашенко заявил, что Минск определил серьезную цель недалеко от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск определил «очень серьезную цель», местоположение которой известно с высокой точностью.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко назвал агрессивные высказывания Киева «пустыми словами» и подчеркнул, что позиция украинских военнослужащих в этом вопросе иная. По его словам, на границе с Белоруссией находятся люди, которых принудительно мобилизовали и которые не стремятся к конфликту.

Прежде президент Белоруссии заявил, что республика готова к самому жесткому ответу на любую агрессию. Он также подчеркнул, что Москва и Минск не вынашивают агрессивных планов, но готовы сообща оборонять общее пространство «от Бреста до Владивостока». Кроме того, Лукашенко напомнил, что совместные маневры стратегических сил сдерживания носят регулярный характер и проводятся раз в квартал.

Лукашенко заявил об «очень серьезной цели» недалеко от Белоруссии
