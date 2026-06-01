В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Основной этап государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников начался 1 июня. Расписание экзаменов было утверждено совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора.

Экзамены начнутся в 10:00 по местному времени. В первый день, 1 июня, школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Русский язык пройдет 4 июня. 8 июня состоится экзамен по математике как базового, так и профильного уровня.

11 июня ученики будут писать обществознание и физику. 15 июня запланированы биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть экзамена по иностранным языкам и информатика пройдут 18–19 июня.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде. Школьники и выпускники колледжей могут взять на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт или негазированную воду, если это не мешает соседям по парте. Однако вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Упаковка не должна издавать лишнего шума и не может содержать шпаргалки.

