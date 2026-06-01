В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В первый день лета школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Основной этап государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников начался 1 июня. Расписание экзаменов было утверждено совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора.
Экзамены начнутся в 10:00 по местному времени. В первый день, 1 июня, школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Русский язык пройдет 4 июня. 8 июня состоится экзамен по математике как базового, так и профильного уровня.
11 июня ученики будут писать обществознание и физику. 15 июня запланированы биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть экзамена по иностранным языкам и информатика пройдут 18–19 июня.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде. Школьники и выпускники колледжей могут взять на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт или негазированную воду, если это не мешает соседям по парте. Однако вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Упаковка не должна издавать лишнего шума и не может содержать шпаргалки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 мая
- «Одна из самых высоких в мире»: Кравцов — об объективности ЕГЭ
- 27 мая
- Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
- 22 мая
- Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
- 22 мая
- ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
- 21 мая
- В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
- 18 мая
- Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
- 17 мая
- Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
- 16 мая
- Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
- 15 мая
- Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
- 14 мая
- Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
Читайте также
64%
Нашли ошибку?