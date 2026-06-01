В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
Инцидент произошел в районе улицы Восточной города Рубежное.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В городе Рубежное в Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Старобельск — Москва. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.
Уточняется, что никто из 11 пассажиров не пострадал, поскольку боевая часть дрона не сработала. Известно, что атака произошла в воскресенье, 31 мая, около 11:10 утра по московскому времени в районе улицы Восточной города Рубежное.
У автобуса повреждена задняя часть кузова и пробит радиатор, однако возгорания удалось избежать. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб, которые обследовали территорию и зафиксировали последствия удара. Детали произошедшего уточняются.
Как ранее писал 5-tv.ru, девять округов Херсонской области остались без света в результате очередной атаки ВСУ. Полностью обесточены оказались Геничевский, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.
Кроме того, в воскресенье, 31 мая, ВСУ нанесли удар по густонаселенному району Геническа Херсонской области, где отсутствуют какие-либо военные объекты.
В результате атаки украинского беспилотника погиб один ребенок и пострадали 11 мирных жителей. Удар пришелся по многоквартирным домам в выходной день, когда большинство людей находились дома и отдыхали.
По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, эта атака была намеренным террористическим актом киевского режима.
