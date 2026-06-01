Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников

МВД России предупредило о новых схемах мошенников, которые используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить людей в законности и срочности своих действий.

Среди популярных уловок — «безопасный счет». В российской банковской системе нет специальных счетов Центробанка или полиции для перевода денег. Любое предложение перевести средства под предлогом безопасности — это обман, подчеркнули в ведомстве.

Мошенники также используют термин «дистанционный обыск», который не имеет отношения к реальности. Полиция не проводит обыски по видеосвязи или через мессенджеры.

«Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

Злоумышленники также используют термины «внештатный сотрудник фельдъегерской службы», «зеркальный кредит», «защищенная банковская ячейка» и «встречный перевод» для обмана граждан.

