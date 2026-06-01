Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 462 0

Среди популярных уловок — «безопасный счет».

Псевдотермины мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД России предупредило о новых схемах мошенников, которые используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить людей в законности и срочности своих действий.

Среди популярных уловок — «безопасный счет». В российской банковской системе нет специальных счетов Центробанка или полиции для перевода денег. Любое предложение перевести средства под предлогом безопасности — это обман, подчеркнули в ведомстве.

Мошенники также используют термин «дистанционный обыск», который не имеет отношения к реальности. Полиция не проводит обыски по видеосвязи или через мессенджеры.

«Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

Злоумышленники также используют термины «внештатный сотрудник фельдъегерской службы», «зеркальный кредит», «защищенная банковская ячейка» и «встречный перевод» для обмана граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что скромность, добросовестность, повышенная пунктуальность и боязнь осуждения являются одними из общих черт людей, пострадавших от действий мошенников. Особенности потерпевших выявили на психологических экспертизах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

1:29
Зеленский планирует назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ
1:02
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
0:47
Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников
0:29
В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
0:01
The Guardian сообщила об успешных испытаниях новой вакцины от рака
23:50
Лукашенко заявил об «очень серьезной цели» недалеко от Белоруссии

Сейчас читают

Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников
Холера охватила десятки стран: Роспотребнадзор оценил риски для России
«Ревнует к карьере»: женщина задумалась о расставании из-за успеха на работе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео