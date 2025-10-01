Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Все они касаются взыскания платы за жилую площадь, а также коммунальные платежи.

К Ксении Собчак подали три иска за коммуналку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за коммунальные услуги

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал к ведущей Ксении Собчак три иска о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке 205, куда поступили соответствующие заявления.

В исковых материалах указано, что претензии касаются оплаты коммунальных платежей, а также расходов на тепло и электроэнергию. При этом подробности сути требований фонда и даты рассмотрения дел в суде пока не раскрываются.

Ранее заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова имела долги по ЖКХ, в том числе по квартире в Санкт-Петербурге на сумму порядка 127 тысяч рублей и в Москве около 67 тысяч. По некоторым данным, общая сумма долга могла достигать 400 тысяч рублей. Для погашения Волочкова даже продала квартиру в Петербурге.

Также сообщалось, что в этом году актриса и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за коммунальные услуги, включая обслуживание двух квартир и нескольких машиномест в элитном жилом комплексе на Рублевке.

