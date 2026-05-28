Ученые заявили о самом сильном замедлении вращения Земли за 3,6 миллиона лет

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Главной причиной назвали стремительное таяние полярных ледников.

Земля замедляется рекордно за 3,6 миллиона лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

BBC: вращение Земли замедляется самыми быстрыми темпами за 3,6 млн лет

Вращение Земли стало замедляться с такой скоростью, которой не наблюдалось на протяжении последних 3,6 миллиона лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является „беспрецедентной“ за 3,6 миллиона лет геологической истории. На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в материале.

Чтобы выявить столь поразительную аномалию, специалисты обратились к далекому прошлому. Они проанализировали химический состав окаменевших оболочек одноклеточных морских организмов, тысячелетиями копившихся на океанском дне.

Эти микроскопические останки, словно природная летопись, позволили вычислить колебания уровня моря в разные геологические эпохи и на базе этих показателей восстановить скорость вращения планеты.

Ученые установили, что главным двигателем нынешнего торможения выступает таяние полярных ледников, спровоцированное глобальным изменением климата. Вода, которая раньше была сосредоточена в ледяных шапках у полюсов, теперь перераспределяется ближе к экватору, меняя динамику вращения Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что ядро Земли сменило направление движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
Подаренных Россией Казахстану амурских тигров поместили под карантин
11:49
Путин отметил вклад Токаева в международную организацию по русскому языку
11:32
ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне
11:28
В штаб-квартире партии премьера Испании прошли обыски под «Кукарачу»
11:25
Экономические проблемы: в Европе снижают уровень поддержки украинских беженцев
11:18
Токаев: между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Блуждает по квартире: почему стиралка, душ и батареи начинают бить током
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео