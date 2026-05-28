«Привлекательная цель»: куда комары кусают чаще всего

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Российские регионы переживают массовое нашествие кровососущих.

Куда комары кусают чаще всего

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Хряпин: комары чаще всего выбирают для укусов область головы

Комары чаще всего выбирают для укусов область головы. Об этом в комментарии aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

Специалист объяснил, что ключевую роль играет углекислый газ, который человек выдыхает через рот и нос.

«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Хряпина, именно голова часто остается наименее защищенной частью тела, особенно в теплое время года.

«Если зачастую остальные части тела мы можем защитить одеждой в той или иной степени, то голова чаще всего остается открытой: лицо, шея, уши и так далее», — добавил Хряпин.

Эксперт отметил, что сочетание запаха выдыхаемого воздуха и доступности кожи делает область головы основной целью для насекомых.

Российские регионы переживают массовое нашествие комаров и мошек. Врачи напоминают: комары переносят опасные инфекции. Поэтому необходимо обязательно использовать защиту.

Полчища комаров появились сразу в нескольких областях — Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской. Аномалия — и в Подмосковье, и в Башкирии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
Подаренных Россией Казахстану амурских тигров поместили под карантин
11:49
Путин отметил вклад Токаева в международную организацию по русскому языку
11:32
ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне
11:28
В штаб-квартире партии премьера Испании прошли обыски под «Кукарачу»
11:25
Экономические проблемы: в Европе снижают уровень поддержки украинских беженцев
11:18
Токаев: между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Блуждает по квартире: почему стиралка, душ и батареи начинают бить током
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео