«Привлекательная цель»: куда комары кусают чаще всего

Российские регионы переживают массовое нашествие кровососущих.
Биолог Хряпин: комары чаще всего выбирают для укусов область головы
Комары чаще всего выбирают для укусов область головы. Об этом в комментарии aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.
Специалист объяснил, что ключевую роль играет углекислый газ, который человек выдыхает через рот и нос.
«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — пояснил специалист.
Кроме того, по словам Хряпина, именно голова часто остается наименее защищенной частью тела, особенно в теплое время года.
«Если зачастую остальные части тела мы можем защитить одеждой в той или иной степени, то голова чаще всего остается открытой: лицо, шея, уши и так далее», — добавил Хряпин.
Эксперт отметил, что сочетание запаха выдыхаемого воздуха и доступности кожи делает область головы основной целью для насекомых.
Российские регионы переживают массовое нашествие комаров и мошек. Врачи напоминают: комары переносят опасные инфекции. Поэтому необходимо обязательно использовать защиту.
Полчища комаров появились сразу в нескольких областях — Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской. Аномалия — и в Подмосковье, и в Башкирии.
