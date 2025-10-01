В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 23 0

В больницу доставили 11 пятиклассников.

Что известно о распылении баллончика в школе Екатеринбурга

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В екатеринбургском лицее № 159 12 школьников отравились неизвестным веществом.  Об этом стало известно из источника 5-tv.ru.

Инцидент произошел с утра 1 октября. По версии источника, старшеклассник случайно рассыпал предтренировочный комплекс. Собравшиеся перед уроком по физкультуре пятиклассники вдохнули опасные компоненты, после чего почувствовали симптомы отравления. У школьников заболела голова, а общее состояние ухудшилось.

В больницу Екатеринбурга доставили 11 пятиклассников, о чем сообщили в региональном минздраве.

«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», — отметили в сообщении министерства в Telegram-канале.

К тому же в пресс-службе УМВД по Свердловской области заявили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников. Детали инцидента уточняются.

В учебных учреждениях города периодически происходят инциденты, связанные с благосостоянием учащихся. Губернатор Свердловской области Денис Паслер настоящий инцидент в Telegram-канале не прокомментировал.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе.

В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом
