Терапевт Невзорова: при ОРВИ необходимо очищать дыхательные пути от мокроты

Осень традиционно характеризуется всплеском ОРВИ, которые сопровождаются кашлем и насморком. Во время лечения простуды необходимо тщательно очищать дыхательные пути от слизи и мокроты. О том, как делать это правильно, aif.ru рассказала врач-терапевт Инна Невзорова.

Эксперт отметила, что когда в верхних и нижних дыхательных путях накапливаются избыточные выделения, они могут заблокировать трахеобронхиальное дерево. Вентиляция легких затрудняется, происходит застой, который вызывает кашель. В слизи размножаются вирусы и бактерии, из-за этого воспаление долго не проходит. Для людей с хроническими заболеваниями, например, бронхиальной астмой, это особенно опасно.

Развитие патогенной микрофлоры в дыхательных путях вызывает осложнения — отит, синусит, бронхит и пневмонию. Чтобы правильно вывести отложения из носоглотки, необходим точный подбор препаратов, отметила врач. Лекарства должны нормализовать образование слизи на всем протяжении дыхательных путей и улучшить ее отток. Из-за этого очень важно лечиться под контролем врачей, а не заниматься самолечением.



