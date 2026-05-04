Никаких таблеток и клиник: как убрать вдовий горб без операции

Для избавления от холки в области седьмого позвонка необходимо делать упражнения

Убрать холку в области седьмого шейного позвонка реально с помощью лечебной физкультуры, самомассажа и коррекции повседневных привычек. Рекомендации в беседе с изданием Газета.ру дала врач ЛФК и спортивной медицины Виктория Ботвиненко.

Специалист пояснила: вдовий горб — это жировик, который формируется из-за мышечного напряжения и нарушений осанки. Проблема способна провоцировать боли в шее и спине, мигрени, онемение рук и даже сбои мозгового кровообращения.

Основа коррекции — три упражнения. Первое: растяжка с сопротивлением. Сидя с прямой спиной, нужно давить лбом в ладонь 5–7 секунд, затем расслабить мышцы. Повторить 8–10 раз. Второе: «письмо носом». Головой необходимо «выписывать» буквы алфавита, плечи должны быть зафиксированы. Упражняться лучше 3–5 минут ежедневно. Третье: «кошка для шеи». Подбородок опустить к груди, голову перекатывать от плеча к плечу — 10–12 плавных повторов в каждую сторону.

Врач также включила в методику самомассаж. Схема: разогрев поглаживаниями, растирание пальцами кругами, разминание мышц мягкими захватами и похлопывания ладонью. Давить на позвонок C7 при этом нельзя — работа должна идти только по окружающим тканям.

Параллельно нужна коррекция быта. Монитор необходимо поставить на уровень глаз, подлокотники настроить под расслабленные плечи, каждые 30–45 минут делать перерывы. Подушка должна быть ортопедическая, средней высоты. Спать необходимо на спине или боку, не на животе. Матрас — средней жесткости.

«Ваш позвоночник можно „выпрямить“ с помощью терпения и правильного ухода», — резюмировала Ботвиненко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.