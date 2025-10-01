Рябков заявил о проведении нового раунда переговоров России и США до конца осени
Все подробности данной встречи обсуждаются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Третий раунд переговоров между Россией и США по «раздражителям» должен состояться до конца осени, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«До конца осени он точно состоится», — заявил он корреспонденту ТАСС.
Все подробности данной встречи обсуждаются. Рябков подчеркнул, что Россия настойчиво ставит перед Соединенными Штатами вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Ранее, 27 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что третий раунд переговоров пройдет этой осенью. Дипломат подчеркнул, что в ходе консультаций планируется обсудить визовые вопросы, деятельность дипломатических представительств и вопросы, связанные с формами собственности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?