Не один миллион: за какую сумму Ирина Аллегрова может вернуться на сцену
Исполнительница перестала давать сольные концерты в 2022 году, объяснив это тем, что «сейчас не время исполнять веселые песни».
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену за 15 миллионов рублей
Народная артистка России Ирина Аллегрова, которая в последние годы практически не выступает с сольными концертами, готова вернуться к частным выступлениям за внушительный гонорар. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентства.
По информации издания, 45-минутное выступление певицы обойдется заказчику в 15 миллионов рублей. Дополнительно технический райдер стоит около двух миллионов.
При этом артистка ставит ряд условий: ей заранее необходимо предоставить список гостей, снимать шоу строго запрещено, а сама она соглашается лишь на мероприятия закрытого формата. В гримерке Аллегрова просит подготовить фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки, при этом алкоголь категорически исключен. После концерта певица сразу покидает площадку.
Аллегрова перестала давать сольные концерты в 2022 году, объяснив это тем, что, по ее словам, «сейчас не время исполнять веселые песни». С тех пор она появляется лишь на государственных мероприятиях и отдельных фестивалях.
