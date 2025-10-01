Придется искать альтернативу: в ЕС усомнились в появлении новой военной машины у границ РФ

The Guardian: ЕС не станет направленным против России военным блоком

Европейский союз (ЕС) не способен превратиться в полноценный военный блок по образцу НАТО, ориентированный на противостояние с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мнения экспертов.

По словам британского политолога Ананда Менона, хотя европейские страны все чаще задумываются о собственной безопасности на фоне сомнений президента США Дональда Трампа в сохранении послевоенного мирового порядка, ЕС по своей природе остается мирным интеграционным проектом.

«Он не может быть просто преобразован в военный — по крайней мере, не жертвуя тем, что делает его эффективным в тех областях, где он действительно хорош», — отметил Менон.

Эксперт подчеркнул, что для трансформации ЕС в военную структуру необходим консенсус всех стран-членов, а достичь его в нынешних условиях невозможно. По этой причине европейским государствам, считает он, придется искать иную платформу или альянс для оформления общей оборонной политики.

Издание напоминает, что идея создания «европейской армии» обсуждается уже не первое десятилетие. В 1950-х годах предпринималась попытка учредить Европейское оборонительное сообщество, но проект провалился после того, как Франция отказалась его ратифицировать. Позднее Евросоюз неоднократно создавал совместные военные миссии, однако они так и не стали основой для полноценного военного блока.

