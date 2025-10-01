«Хорошая девчонка»: Айза рассказала, знает ли она новую пассию Гуфа

О появлении новой возлюбленной у исполнителя стало известно в конце сентября.

Новая возлюбленная репера Гуфа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Телеведущая Айза рассказала, знает ли она новую пассию Гуфа

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала поклонникам, знает ли она новую спутницу экс-супруга и рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Айзы, с новой пассией Гуфа, Вероникой Нестеровой, знаменитость лично не знакома, однако слышала о ней.

«Лично незнакома. Знаю только, что талантливая певица. И хорошая девчонка», — уточнила Айза.

Отношения Долматова и Нестеровой подтвердились 27 сентября. Музыкант выложил ряд совместных фотографий с новой возлюбленной в социальных сетях. Под одним из постов певец оставил подпись: «Музыка нас связала», что отбросило все сомнения поклонников о статусе девушки в жизни артиста.

Ранее рэпер Гуф должен был сыграть свадьбу с возлюбленной Разият Салаховой, однако пара решила прекратить отношения, так и не успев дойти до ЗАГСа. Бывшая жена певца Айза прокомментировала разрыв пары и заявила, что расстроена таким поворотом событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Айза сделала откровенное признание.

