«Близок по духу»: Калюжный о сходстве с героем фильма «Первый на Олимпе»

Артист убежден, что любые навыки необходимо постоянно совершенствовать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Глеб Калюжный назвал работу над лентой «Первый на Олимпе» захватывающей

Актер Глеб Калюжный считает себя близким по духу двукратному чемпиону СССР по академической гребле Юрию Тюкалову. Роль спортсмена артист исполнил в фильме «Первый на Олимпе». Своими впечатлениями он поделился в беседе с 5-tv.ru во время на пресс-конференции.

Тюкалов, в образ которого перевоплотился актер, пришел в спорт в послевоенные годы, пережив блокаду Ленинграда.

«Это человек, который мне максимально близок — и по духу, и по своему внутреннему ощущению жизни», — отметил Калюжный.

К тому же актер заявил, что всегда уделяет время физической подготовке. Он убежден, что любые навыки необходимо постоянно совершенствовать.

«Неважно, где ты — на Олимпе, или только идешь шаг за шагом к своей цели, победе. Важно любить свою профессию. С детской мечтой, желанием и рвением каждый день выходить на съемочную площадку», — подытожил Глеб.

По словам знаменитости, работа над кинолентой стала захватывающей.

В настоящее время Калюжный проходит срочную службу в армии, однако у него есть планы на будущее. Артист собирается провести концертный тур, заняться съемками собственного кино и актерской работой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе».

