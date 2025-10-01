«Близок по духу»: Калюжный о сходстве с героем фильма «Первый на Олимпе»

Глеб Калюжный назвал работу над лентой «Первый на Олимпе» захватывающей

Актер Глеб Калюжный считает себя близким по духу двукратному чемпиону СССР по академической гребле Юрию Тюкалову. Роль спортсмена артист исполнил в фильме «Первый на Олимпе». Своими впечатлениями он поделился в беседе с 5-tv.ru во время на пресс-конференции.

Тюкалов, в образ которого перевоплотился актер, пришел в спорт в послевоенные годы, пережив блокаду Ленинграда.

«Это человек, который мне максимально близок — и по духу, и по своему внутреннему ощущению жизни», — отметил Калюжный.

К тому же актер заявил, что всегда уделяет время физической подготовке. Он убежден, что любые навыки необходимо постоянно совершенствовать.

«Неважно, где ты — на Олимпе, или только идешь шаг за шагом к своей цели, победе. Важно любить свою профессию. С детской мечтой, желанием и рвением каждый день выходить на съемочную площадку», — подытожил Глеб.

По словам знаменитости, работа над кинолентой стала захватывающей.

В настоящее время Калюжный проходит срочную службу в армии, однако у него есть планы на будущее. Артист собирается провести концертный тур, заняться съемками собственного кино и актерской работой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе».

