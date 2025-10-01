Мессенджер MAX ограничил доступ пользователям неофициальных версий приложения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 88 0

Установка сторонних сервисов может привести к утечке данных.

Мессенджер MAX заблокировал доступ сторонним приложениям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мессенджер MAX начал блокировать доступ через сторонние приложения из-за угрозы утечки данных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых „альтернативных клиентов“, которые предоставляют доступ к MAX, представляет угрозу для персональных данных пользователя», — пояснили в компании.

Также это может позволить злоумышленникам рассылать вредоносные файлы от имени пользователя.

Отмечается, что служба безопасности оперативно выявляет и блокирует подобные приложения, а принятые меры направлены на защиту пользователей от мошенников и киберугроз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в мессенджере MAX появилась функция цифрового идентификатора, который может заменить бумажные документы в повседневных ситуациях. Новый ID содержит подтвержденную фотографию и динамический QR-код, обновляющийся каждые 30 секунд, что повышает уровень защиты данных. С его помощью можно подтвердить возраст, статус студента или наличие многодетной семьи. Пока функция работает в тестовом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
Трамп: Путин считает США самой горячей страной в мире
17:10
ЦАХАЛ взяла под контроль коридор Нецарим и разделила Газу на две части
17:01
Греф ждет, когда супер-ИИ решит проблемы человечества
16:57
Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России
16:42
«Глубоко сочувствую»: Дык Фук сделал пожертвования на борьбу с последствиями тайфуна
16:37
Мессенджер MAX ограничил доступ пользователям неофициальных версий приложения

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео