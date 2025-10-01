Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

В стране ожидается рост предложения топлива за счет ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ситуация на топливном рынке страны полностью находится под контролем, а баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в беседе с 5-tv.ru во время Валдайского форума.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. В целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране», — отметил он.

К тому же Новак подчеркнул, что на данный момент принимаются решения по дополнительному обеспечению потребностей. Он пояснил, что рассматриваются изменения в производственных процессах, среди которых использование различных химических присадок, в результате чего увеличится объем производства бензина и дизельного топлива. Данные меры также откроют новые возможности для увеличения экспортных поставок.

Помимо этого, Новак добавил, что в России ожидается рост предложения топлива за счет ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
Трамп: Путин считает США самой горячей страной в мире
17:10
ЦАХАЛ взяла под контроль коридор Нецарим и разделила Газу на две части
17:01
Греф ждет, когда супер-ИИ решит проблемы человечества
16:57
Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России
16:42
«Глубоко сочувствую»: Дык Фук сделал пожертвования на борьбу с последствиями тайфуна
16:37
Мессенджер MAX ограничил доступ пользователям неофициальных версий приложения

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео