Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года

Правительство России планирует продлить запрет на экспорт бензина, а также ввести эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей до конца 2025 года. Об этом 25 сентября сообщил зампред правительства Александр Новак.

Ранее, 27 августа, был введен временный запрет на вывоз бензина, который действует до 31 октября. Новак отметил, что продление подобных ограничений позволит дополнительно поддержать внутренний рынок нефтепродуктов, обеспечивая стабильность поставок и цены внутри страны.

Запреты направлены на защиту отечественного рынка от дефицита топлива и резких скачков цен.

Правительство подчеркивает, что такие меры имеют временный характер и служат обеспечению баланса между экспортом и внутренними потребностями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эльвира Набиуллина положительно оценила проект бюджета на 2026 год. С такой оценкой глава Банка России выступила во время Международного банковского форума в Сочи. Также она заявила, что для Центрального банка (ЦБ) России иметь сбалансированный бюджет значительно надежнее, чем увеличивать его дефицит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.