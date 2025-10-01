Охотники и их собака погибли из-за удара молнии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Находиться рядом с водоемом во время грозы — плохая идея.

Может ли молния убить человека

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Охотники и их собака погибли из-за удара молнии во Флориде

В американском штате Флорида двое охотников и их собака погибли после удара молнии во время выезда на охоту. Об этом сообщает People.

По данным властей округа Хайлендс, 25 сентября родственники 38-летнего мужчины и его 31-летнего друга сообщили об их пропаже. Накануне поиски проводили сотрудники Комиссии по охране природы и водных ресурсов штата, которые нашли автомобиль пропавших охотников.

На следующий день полицейские обнаружили тела мужчин и собаки у дамбы на канале. Эксперты подтвердили, что смерть наступила из-за прямого удара молнии. Шериф округа обратился к местным жителям с предупреждением о высокой опасности молний во Флориде и напомнил о необходимости соблюдать осторожность во время грозы, даже если дождь еще не начался.

За неделю до этого в штате Колорадо охотники также погибли от удара молнии, их останки нашли в лесу. Специалисты советуют охотникам и туристам следить за прогнозами погоды, избегать открытых пространств и водоемов во время гроз, чтобы снизить риск поражения молнией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки
19:06
Охотники и их собака погибли из-за удара молнии
18:57
Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили
18:48
В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
18:41
Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать
18:39
Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео