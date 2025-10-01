ЦАХАЛ взяла под контроль коридор Нецарим и разделила Газу на две части

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль коридор Нецарим, разделив Газу на две части — северную и южную. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

«За последние сутки войска ЦАХАЛ начали точечные наземные операции в северной части сектора Газа, направленные на укрепление и поддержание оперативного контроля над коридором Нецарим», — отметили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ходе данных операций ЦАХАЛ старалась подорвать оперативные возможности радикального палестинского движения ХАМАС и расширить контроль над коридором.

Ранее, 29 сентября, на странице Белого дома в соцсети был опубликован полный план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. В него входит 20 пунктов. Он заключается в выводе израильских войск из сектора и приостановке проведения военной операции с условием освобождения удерживаемых заложников, восстановления инфраструктуры и отстранения ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.

Ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, в совместном заявлении выразили поддержку мирному плану.

Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил о возможном влиянии мирного плана Трампа по Газе на Украину.

