Минобороны Израиля вынесло последнее предупреждение об эвакуации из Газы

Последняя возможность, чтобы покинуть город, осталась у жителей сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Это последняя возможность для жителей Газы, желающих перебраться на юг», — привел его слова телеканал Al Arabiya.

По словам главы еврейского государства, жители должны оставить боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в изоляции города. В ином случае их могут признать террористами и пособниками движения.

Белый дом 29 сентября представил план урегулирования ситуации в Газе. Документ включает 20 пунктов и предполагает вывод израильских войск, а также прекращение боевых действий в обмен на освобождение заложников. На реализацию этих условий после утверждения соглашения могут отвести 72 часа.

Ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, в совместном заявлении выразили поддержку мирному плану.

Также, 30 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что даст движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.

Ранее, до этого 5-tv.ru, Генсек ООН поддержал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

