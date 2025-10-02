Психолог развенчал миф о «позитивном стрессе» у зумеров

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Специалист рассказал о том, чем чревато состояние мобилизации организма.

Что такое «позитивный стресс» у зумеров

Фото: 5-tv.ru

Психолог Самбурский: позитивный стресс у зумеров часто маскирует именно дистресс

Психолог Станислав Самбурский развенчал ошибочное представление о «позитивном стрессе», с которым столкнулась российская семья, сообщает Life.ru.

В социальных сетях активно обсуждается термин «позитивный стресс», особенно среди молодого поколения — зумеров, у которых создается впечатление, что постоянно загруженная жизнь приносит им исключительно хорошее напряжение.

Однако клинический психолог Самбурский подчеркнул, что под этим понятием часто скрывается иное явление — дистресс, то есть вредное перенапряжение.

Настоящий научный термин — эустресс — это состояние мобилизации организма, которое человек испытывает при предвкушении важного события и наличии ясной цели. Например, в ожидании отпуска, когда, несмотря на нагрузку, вы ощущаете прилив энергии.

«Вас подхлестывает позитивный стресс, потому что есть цель», — пояснил Самбурский.

Тем не менее случаи, когда ребенок получает диагноз «позитивный стресс» у врача-невролога, скорее говорят о чрезмерной нагрузке, вызывающей негативные симптомы — головные боли, нервные тики, усталость.

Родители, выросшие в дефицитные 90-е, стараются дать детям максимум возможностей, но современные дети живут в другой реальности, где доступно много развлечений и кружков. Чрезмерное вовлечение в данную деятельность без учета желаний ребенка приводит к психосоматическим расстройствам и тому самому конфликту поколений.

«Если родитель реализует свои мечты через ребенка, не учитывая его желания, тело откликается отказом», — объяснил Самбурский.

«Позитивный стресс» у зумеров часто маскирует именно дистресс — разрушительную перегрузку, от которой нужна пауза и внимательное отношение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как избавиться от болей в спине при сидячей работе.

