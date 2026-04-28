Фильм «Красный шелк» взял приз на премии «ЦЕХ. За кадром»

Мурад Устаров
Его создатели признались, что успех достигнут благодаря слаженной работе коллектива.

Российско-китайский детективный блокбастер «Красный шелк» удостоился награды на первой ежегодной индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром». Картина выиграла в номинации «Осветительский цех».

Приз вручили художнику по свету Сергею Борисову. Он отметил, что работа над проектом велась непросто, но интересно. По его словам, все поставленные задачи были реализованы благодаря взаимодействию с оператором.

«У нас слаженная работа с оператором, и он нам всегда дает какие-то задачи со звездочкой, и всегда их прикольно и интересно выполнить. На этом проекте задача со звездочкой она реально была со звездочкой. Никто не верил, что так получится. Получилось!» — подчеркнул Борисов.

Генеральный продюсер картины Вадим Быркин заявил, что слаженная командная работа удивила иностранных актеров, которые приезжали на съемки. Он добавил, что выделить кого-то в коллективе сложно, поскольку все достойны наград и зрительских симпатий.

Церемония награждения премии «ЦЕХ. За Кадром» состоялась 27 апреля в Москве. Мероприятие объединило операторов, звукорежиссеров, художников по костюмам, каскадеров и других специалистов, работающих обычно за кадром. Победителей определяли 60 членов жюри путем голосования. Призы вручили в 12 номинациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Красный шелк» стал обладателем III национальной кинопремии «Герои большой страны».

