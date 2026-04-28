Вытянутые черепа и статуэтки богинь: археологи нашли уникальное древнее поселение в Дагестане

В горном районе Дагестана обнаружили захоронение с вытянутыми черепами, что стало настоящей археологической сенсацией. По словам специалистов, в древности деформация головы была распространена как элемент красоты или статуса, форму специально изменяли, чтобы подчеркнуть принадлежность к элите.

Сейчас специалисты исследуют уникальное поселение возрастом более пяти тысяч лет, где уже найдены жилища, орудия и ритуальные предметы. Все находки помогут лучше понять, как жили и во что верили древние жители Кавказа. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов все увидел.

Вот такие странные черепа и кости нашли в горном Дагестане. Дорожники наткнулись на древнее захоронение. Всех поразила форма черепов — они заметно вытянуты.

Ученые утверждают: в древности голову младенцев специально туго перевязывали ремнями. Постепенно кости меняли форму, и череп становился удлиненным. Одни исследователи считают, что вытянутая голова считалась эталоном красоты. Другие уверены — это подчеркивало принадлежность к высшему сословию.

«Искусственная деформация встречалась и восемь тысяч лет назад., и продолжалась вплоть до позднего средневековья», — пояснил главный специалист Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Вадим Саидов.

Вытянутые черепа — лишь одна из загадок древнего Кавказа. Прямо сейчас ученые пытаются раскрыть еще одну тайну прошлого на раскопках недалеко от Дербента.

Этот уголек археологи подняли из земли всего несколько минут назад. На первый взгляд — обычный кусок обожженной древесины. Ученые говорят: если провести радиоуглеродный анализ в лаборатории, можно определить максимально точную дату пожара, так и выяснили возраст этого поселения.

Люди жили здесь пять с половиной тысяч лет назад. Археологи говорят, это уникальное древнее поселение. Уже нашли 30 вот таких жилищ. Все они круглой формы. В центре комнаты расположен большой очаг.

«Древние люди в этом очаге готовили пищу, обогревались. Поэтому центральный очаг имел важное значение», — рассказал научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Мурад Сайпудинов.

Мы сделали эту реконструкцию, чтобы в деталях показать жизнь древнего человека в этой местности. Основание дома выложено из глиняных блоков, каркас был, скорее всего, из деревянных жердей, а крышу собирали из тростника или соломы. Археологи прямо при нас нашли нож человека куро-аракской культуры.

«Только что нашли бронзовый нож, видим, что он изготовлен в виде лепестка — это уникальная находка для данного времени», — отмечает участник раскопок.

Это эпоха энеолита — время, когда человек уже научился обрабатывать металл, но еще активно пользовался каменными орудиями.

Так выглядели инструменты людей, которые жили на территории современного юга России тысячи лет назад. Каменный топор — простой, но очень эффективный. Им разделывали добычу, обрабатывали дерево, использовали в быту. Это главное орудие труда того времени.

Таких находок много: кувшины, костяные иглы для шитья одежды из шкур животных, керамические колеса, украшения.

Вот уникальная находка археологов — статуэтка богини плодородия. Скорее всего, жители этой древней деревни ей поклонялись и просили хорошего урожая и молились о дожде в засушливые дни. Слепили ее искусно.

По мнению ученых, эта статуэтка имела сакральное значение для людей. Такие же артефакты найдены и в других жилищах. Археологи привели нас в дом, который сгорел еще в древности. В том пожаре погиб ребенок.

— Под завалами сгоревшей стены был обнаружен скелет подростка. Скорее всего, девочка.

— Это останки человека?

«Человека, да. Вот голова и вот сюда пошло остальное тело. Вот фрагменты рук, ребер, позвонки», — сообщил научный сотрудник «Кубань-Археология» Сергей Березин.

Здесь, на месте пожара, рядом с останками ребенка была найдена вот эта заколка. Да, ее уже склеили, отреставрировали, но посмотрите, как она выглядит. Пять с половиной тысяч лет назад древние люди вот так обрабатывали кость.

Археологи говорят — каждая находка здесь как фрагмент огромной мозаики. Из таких деталей постепенно складывается картина жизни древнего Кавказа. Все найденные артефакты передадут в музеи, чтобы местные жители и туристы смогли увидеть, как был устроен быт далеких предков современного человека.

